طقس الإسكندرية.. تجمع للسحب وسط انخفاض في درجات الحرارة

تشهد محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، تجمعا للسحب الكثيفة والمنخفضة القادمة من أوروبا، وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 22 درجة مئوية، وسرعة رياح 23 كم/ ساعة، على الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة 69%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، آخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتابع البيان انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى .

ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد.