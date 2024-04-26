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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إلغاء حفل تخرج جامعة جنوب كاليفورنيا بسبب إسرائيل

جامعة جنوب كاليفورنيا
جامعة جنوب كاليفورنيا
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ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا، حفل التخرج الرئيسي هذا العام بسبب احتجاجات طلابية مناهضة لحرب إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت الجامعة، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنها لن تتمكن من استضافة حفل التخرج الرئيسي الذي عادة ما يدعو 65 ألفا من الطلاب وأسرهم وأصدقائهم إلى الحرم الجامعي جميعا مرة واحدة.
يذكر أن الحرب على غزة تسببت في توترات داخل حرم الجامعات الأمريكية وألهمت موجة من الطلاب لإقامة مخيمات احتجاج في الجامعات على مستوى البلاد في الأيام الماضية.
وكانت الشرطة الأمريكية قد اعتقلت مئات المتظاهرين منهم 93 شخصا من جامعة جنوب كاليفورنيا.

وعبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات باعتبارها قضية تتعلق بحرية التعبير، وفي المقابل، رد مسؤولو الجامعة بأن هذه الاحتجاجات غير مصرح بها.


 

إلغاء حفل تخرج جامعة جنوب كاليفورنيا إسرائيل