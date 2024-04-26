مسئول أوكراني: الجيش الروسي يقصف 21 تجمعا بمنطقة خيرسون ليلا ويصيب 6 أشخاص

أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت 21 تجمعا في منطقة خيرسون الليلة الماضية؛ مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وقال رئيس إدارة ولاية خيرسون الإقليمية، أولكسندر بروكودين - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما نقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية أن قصفت النار على: بيريسلاف، بيلوزيركا، ميخائيليفكا، أنتونيفكا، دنيبروفسكي، يانتارني، أودرادوكاميانكا، أوسوكوريفكا، فيليتينسكي، كيزوميس، إيفانيفكا، نوفوتياهينكا، توكاريفكا، زولوتا بالكا، ستانيسلاف، سادوف، بريدنيبروفسكي، كاتشكاريفكا، نوفورونتسوفكا، أولهيفكا، وخيرسون.

وأضاف أن الجيش الروسي قصف مناطق سكنية في تجمعات بالمنطقة، بما في ذلك مبنى متعدد الطوابق وستة منازل خاصة. وتم استهداف مركز تسوق وروضة أطفال ومؤسسة زراعية وسيارات. وأصيب ستة أشخاص نتيجة الهجوم الروسي على خيرسون.

