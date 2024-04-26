كوريا الجنوبية تعتزم الحصول على صواريخ "SM-3" الأمريكية المحمولة على متن السفن

أعلنت كوريا الجنوبية، عزمها شراء صواريخ اعتراضية محمولة على متن السفن من طراز "SM-3" من الولايات المتحدة؛ لتعزيز الدرع الصاروخي ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية - في بيان لها - أن لجنة مراجعة برنامج الأسلحة التابعة لها، وافقت على خطة الحصول على صواريخ "SM-3" من خلال المبيعات العسكرية الخارجية (من حكومة إلى حكومة)، بحلول عام 2030 بتكلفة تقدر بـ 803.9 مليارات وون (583.4 مليون دولار أمريكي).

ومن المتوقع أن يتم تركيب النظام المضاد للصواريخ البالستية على مدمرات "إيجيس" التابعة للبحرية الكورية الجنوبية. ويستطيع نظام "SM-3"، وهو منظومة صواريخ أرض-جو محمولة على متن السفن تستخدمه البحرية الأمريكية، اعتراض الصواريخ البالستية القادمة على ارتفاعات تزيد عن 100 كيلومتر.