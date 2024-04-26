أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

تعتزم حكومة الولايات المتحدة إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا على مقاومة الهجوم الروسي.

وذكرت بوليتيكو أن الولايات المتحدة تستعد للموافقة على حزمة مساعدات عسكرية طويلة الأجل بقيمة ستة مليارات دولار، وهذه الدفعة هي جزء من مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار التي أقرها الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع.

ووفقا للتقرير، فإنه يمكن أن يعلن عن الخطة في وقت مبكر من اليوم الجمعة خلال اجتماع إفتراضي لمجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة. ووفقا لبوليتيكو فإنه، ومع ذلك، ليس من المزمع أن تقدم المساعدات بشكل فوري.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية فورية بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

وتتضمن تلك الدفعة الأولية معدات للدفاع الجوي، وقذائف مدفعية ومنظومات صواريخ ومركبات مدرعة من مخزونات الجيش الأمريكي.

وأفادت بوليتيكو، نقلا عن اثنين من ممثلي الحكومة الأمريكية، بأن دفعة المليارات الستة تتضمن عقودا سوف تقدم لشركات دفاعية أمريكية من أجل إنتاج معدات جديدة لصالح أوكرانيا كجزء من برنامج تمويل أمريكي.

وهذا يعني أن المعدات التي تم التكليف بها من المحتمل أن لا تسلم إلى أوكرانيا قبل عدة سنوات. ولم يؤكد البنتاجون التقرير بناء على طلب من بوليتيكو للتعليق على هذا الأمر.