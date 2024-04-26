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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مقتل مسلحين اثنين جراء مواجهات مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

قوات الأمن الهندية
قوات الأمن الهندية
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أعلن مسئولون هنود اليوم الجمعة، أن مسلحين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب جنديان إثر اندلاع مواجهات بين المسلحين وقوات الأمن في مقاطعة "بارامولا" بالشطر الهندي من إقليم كشمير.

ونقلت قناة "إن.دي.تي.في." الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن مسئولين - لم تسمهم - القول إن المواجهات اندلعت عندما بدأت قوات الأمن عملية ضد المسلحين في منطقة "سوبور" بولاية "جامو وكشمير"؛ حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، مشيرين إلى أنه تم نقل الجنديين المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأشارت القناة إلى أن مدنيا واحدا أصيب أيضا بالقرب من موقع المواجهات.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

كشمير هنود جامو