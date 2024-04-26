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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بدء التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في الهند

الانتخابات العامة
الانتخابات العامة في الهند
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بدأ اليوم الجمعة التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في الهند، التي تتم على سبع مراحل؛ حيث توافد الناخبون من 13 ولاية وإقليم اتحادي على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

 وذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية أن المرحلة الأولى من الانتخابات كانت قد جرت يوم الجمعة الماضي وشملت 21 ولاية وإقليم اتحادي وشهدت نسبة مشاركة بلغت 65.5% تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الهندية تتم على سبع مراحل في الأنحاء المختلفة من البلاد وتستغرق قرابة ستة أسابيع حتى يتمكن ما يقرب من مليار ناخب مؤهل من الإدلاء بأصواتهم. ومن المتوقع أن تظهر نتائج الانتخابات بحلول الرابع من شهر يونيو القادم.

الهند الانتخابات العامة في الهند