حقيقة اقتحام بلطجية للشقق السكنية في الإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على موقع «فيس بوك»، بشأن شكوى أحد الأشخاص بقيام بعض الخارجين على القانون بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه يوجد خلافات بين الشاكى وأحد الأشخاص على شقة سكنية فقام على إثر ذلك بالاستعانة بـ(3 عاطلين- مقيمين بالإسكندرية) لإخراجه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، إلا أنهم حال قيامهم بالطرق على باب الشقة لم يستجب الشاكى لهم فانصرفوا، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.