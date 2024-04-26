وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي تمسك بلاده بمبادئ "الاحترام المتبادل" في العلاقات

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، ثبات موقف بلاده تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتلتزم بتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية الصيني - خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور بكين اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن الصين تنظر إلى العلاقات مع الولايات المتحدة وتطورها؛ انطلاقا من الرؤية العالمية لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وأضاف: "الصين دائما تطالب باحترام المصالح الجوهرية للبلدين، وتحثّ الجانب الأمريكي على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو تجاوز الخطوط الحمراء للصين عندما يتعلق الأمر بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

وأكد وزير الخارجية الصيني، أن العالم ينتظر أن يرى ما إذا كان البلدان سيقودان التعاون الدولي لمعالجة القضايا العالمية وتحقيق نتائج مربحة للجانبين، أو سيواجهان بعضهما البعض، وينخرطان في صراعات تؤدي إلى وضع يخسر فيه الجميع.

