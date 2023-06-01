الإفتاء تعرف مفهوم الأضحية في اللغة والشرع

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفهوم الأضحية في اللغة والشرع.

وقالت الدار: الأضحية عرَّفها اللغويون تعريفَيْن:

أحدهما: الشاة التي تُذبح وقتَ ارتفاع النهار والوقت الذي يليه.

وثانيهما: الشاة التي تُذبح يوم الأضحى.

والأضحية في اصطلاح الفقهاء: هي ما يُذبح من النَّعم بشرائط مخصوصة؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة.

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