زميل تريزيجيه يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

أعلن السلوفاكي ماريك هامشيك، زميل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف فريق طرابزون سبور التركي اعتزاله كرة القدم نهائيًَا مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وأعلن “هامشيك” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس، قرار اعتزاله الساحرة المستديرة، قائلًا: «مسيرة رائعة على مدار 19 عامًا، أكثر من 700 مباراة رسمية مع الأندية، وحوالي 140 مباراة مع المنتخب السلوفاكي، وتسجيل الكثير من الأهداف».

وأكد أن القرار لم يكن سهلًا عليه على الإطلاق، لكنه عبر عن سعادته بمسيرته الطويلة في عالم كرة القدم.

هامشيك

ويبلغ هامشيك 35 عامًا، وانضم إلى طرابزون سبور في يونيو 2021، ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري التركي في الموسم الماضي، قبل انضمام تريزيجيه للفريق.

ويأتي ذلك، قبل رحيله عن نابولي الإيطالي، الذي شارك معه في 520 مباراة في كل المسابقات، خلال الفترة من 2007 حتى 2019.

ويعد هامشيك، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب سلوفاكيا، وأفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 26 هدفًا في 136 مباراة.

وكان زميل تريزيجيه، أعلن اعتزاله الدولي في العام الماضي بعد 15 عامًا من تمثيل منتخب سلوفاكيا، الذي حمل شارة قيادته خلال مشاركته الوحيدة في بطولة كأس العالم في نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا، حينما أطاح رفاق ماريك هامشيك بمنتخب إيطاليا بطل العالم، وبلغ دور الـ16 للمونديال.