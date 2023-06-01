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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. سقوط مئذنة مسجد بسبب سوء الأحوال الجوية بالقليوبية

سقوط مأذنة
سقوط مأذنة
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شهدت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، عدد من الحوادث نتيجه لسوء الاحوال الجويه والذي نتج عنه سقوط بعض الأشجار على الطرق، وميل بعض أعمدة الإنارة بدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية، وسقوط مأذنة مسجد بقرية شبرا شهاب على سطح أحد المنازل العشوائية.

وعلى الفور انتقل اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وجرى الدفع بأجهزة الوحدة المحلية للتعامل مع تلك الحالات، وجرى تثبيت الأعمدة المائلة ورفع الأشجار من الطرق ولم ينتج عن ذلك أي إصابات.

يأتى ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي احداث طارئه والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات، وفي ضوء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجويه وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

سقوط مأذنة

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اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القناطر الخيرية التغيرات الجوية سقوط مأذنة مسجد