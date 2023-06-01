لسوء الأحوال الجوية.. رفع درجة الاستعداد فى شركات الكهرباء وتجهيز فرق الطوارئ

أهاب قطاع الكهرباء المواطنين بالإبتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة، ويؤكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال.



وأكدت وزارة الكهرباء استقرار الشبكة القومية وانحصار انقطاعات التيار وعودته لاغلب المناطق التى تم الفصل عنها بسبب الاحوال الجوية وموجات الحرارة والاتربة غير المسبوقة وانه تم رفع درجة الاستعداد فى جميع شركات الكهرباء وتجهيزفرق الطوارئ لضمان امان حياة المواطنين وانه لاتوجد مناطق تعانى من انقطاعات التيار وأن فرق الطوارئ جاهزة على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين.

وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تعليماتة لجميع الشركات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة ، لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من رياح وأمطار وارتفاع شديد فى درجات الحرارة .

وأكد علي تأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية وجاهزية وحدات التوليد المتنقله للعمل فورا فى حالات الطوارئ . مشيرا الى انه يتم تغذية المشات الحيوية بمصدرين للتغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة انقطاعات التيار، مع التشديد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ بالمؤسسات الهامة خاصة محطات الصرف أو الرافع الصحي بحيث تكون سعة المولدات بكل موقع تكفي لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل ، ومراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها، وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام والتأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل ، مع ضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية.



وشدد على المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات, بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع.



من جانبه أشار المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم ، إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء خلال شهور الصيف . مؤكدا ان معدلات الاعطال المسجلة فى الشبكة القومية هى الاقل خلال السنوات الاخيرة وتماثل المعدلات العالمية وان اعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة لتحويلها الى شبكة ذكية وحديثة وانه تم اعداد فرق الطوارئ واطقم التدخل السريع بعد ان تم تدعيم كافة مكونات الشبكة وان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة و ضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع ، والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة و مواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك.والعمل على ترشيد الطاقة.



وأضاف أن الشركة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعة إعادة التيار وخفض نسبه الفقد الى 17% من خلال تحسين مستوى آداء الشبكة وإحلال وتجديد المهمات المتهلكه وتنفيذ خطة التوسعات للحفاظ على نسبة التحميل للمحولات والمغذيات والاستمرار في تركيب المكثفات وتغيير التالف منها خاصه لدى كبار المشتركين اعاده تدوير المحولات التي يقل او يزيد تحميلها على الحمل الامثل والاهتمام باتزان الاحمال ومعالجه النقاط الساخنه وتنفيذ برامج الصيانه الدورية.