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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" ندوة بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

ندوة بمكتبة الاسكندرية
ندوة بمكتبة الاسكندرية
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية التابع لقطاع البحث الاكاديمي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة تعريفية عن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات جمهورية مصر العربية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيه 2023 الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تأتى الندوة تزامنًا مع الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة وتمشيا مع رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب للمشاركة في المشروعات الخضراء وتحقيقاً لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة.

وتُعد هذه المبادرة برعاية كريمة من رئيس الجمهورية وبقرار رئيس الوزراء كمبادرة غير مسبوقة تهدف الى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها ودعم التحول للاقتصاد الأخضر .

مكتبة الإسكندرية المبادرة الوطنية وزارة التخطيط اخبار الثقافة التنمية المستدامة