"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" ندوة بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية التابع لقطاع البحث الاكاديمي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة تعريفية عن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات جمهورية مصر العربية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيه 2023 الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تأتى الندوة تزامنًا مع الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة وتمشيا مع رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب للمشاركة في المشروعات الخضراء وتحقيقاً لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة.

وتُعد هذه المبادرة برعاية كريمة من رئيس الجمهورية وبقرار رئيس الوزراء كمبادرة غير مسبوقة تهدف الى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها ودعم التحول للاقتصاد الأخضر .