إصابة 18شخصا معظمهم سيدات إثر انقلاب سيارة فى ترعة بأجا...صور

أصيب 18 شخص بينهم 13 سيدة بإصابات مختلفه اثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بترعة البزراري علي طريق الدير ميت العامل بمركز أجا فى محافظة الدقهلية خلال توجههم للعمل بأحد الأراضى الزراعية .

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من السيدات العاملات بالاراضى الزراعية بمياه ترعة البزراري علي طريق الدير ميت العامل.



على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل وكانت تقل عدد من السيدات فى صندوق السيارة من قرية قرقيرة التابعه لمركز السنبلاوين ومتوجهين للعمل بأحد الأراضى الزراعية بمركز أجا إلا أن السائق فوجئ بمطب هوائى مما أدى لانقلاب السياره فى المياه .

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ من بالسيارة وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخص بينهم 13 سيدة بإصابات مختلفه وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.