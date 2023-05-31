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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع 350 حالة إشغال من الطريق العام خلال حملة مكبرة بجنوب الجيزة.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات للمقاهي والمحال والمنشأت التجارية والباعة من الطريق العام، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

شملت الحملات مناطق خلف محكمة الجيزة وشارع عباس السيد بساقيه مكي ومحيط ميدان الجيزة وشوارع يافع بن يزيد وقره بن شريك والأهرام أعلي نفق عباس وهمدان من الاهرام.

أسفرت الحملات علي مدار يومين عن رفع ٣٥٠ حالة إشغال وإزالة أكشاك ومنشأت مقامه بالمخالفة بدون ترخيص، وذلك في استجابه لشكاوي المواطنين وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعه من اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الجيزة أحمد راشد