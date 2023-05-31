الزمالك يفتح خطوط اتصال مع الجبلاية من أجل كأس "بن سلمان"

فتح مسئولي نادي الزمالك خطوط اتصال مع اتحاد الكرة المصري في الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل قيد صفقات الفريق الجديدة في الفترة المقبلة وقبل إنطلاق البطولة العربية للأندية “ كأس بن سلمان”، والتى ستقام بالسعودية وتحصل الفرق المشاركة على مبالغ مالية كبيرة مقابل خوض مباريات بالبطولة .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات غداً الخميس بعد الاكتفاء براحة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.