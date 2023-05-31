جولة تفقدية مفاجئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء

أجرى إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء جولة تفقدية اليوم لمتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات آلتي تواجه مراكز الشباب وبحث سبل حلها وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، حيث بدأت الجولة من نادي ابي صقل الرياضي ثم نادي المعاقين ونادي النصر الرياضي ثم مركز شباب 6 أكتوبر.

وتابع حسن عبدالوهاب متابعة انضباط مواعيد العمل والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية.. كما تم التأكد من عوامل الأمن والأمان.

واشار إلى أنه تم تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية وتقديم خدمات لذوي الهمم من خلالها، وتوفير الدوريات الرياضية لذوي الهمم، كما أن مراكز الشباب أصبح لها دور مجتمعي كبير للأسرة لمصرية والمظلة للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية.