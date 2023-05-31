محافظ الأقصر يشهد إلقاء 240 ألف ذريعة سمك بلطي بمياه النيل.. صور

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، فعالية إلقاء 240 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي في نيل الأقصر، دعمًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء أركان حرب الحسيني فرحات المدير التنفيذي للجهاز، في إطار مشروعات دعم الثروة السمكية وتطوير البحيرات والأنهار.

جاء ذلك ضمن المرحلة الأولى من مراحل إلقاء ذريعة السمك بنيل الأقصر، والتي تشمل مليون سمكة بلطي بمدينة الأقصر، ومليون سمكة بلطي بمدينة إسنا، بالإضافة إلى مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف ذريعة سمك، منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش، ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضي، سوف يتم إلقائها في نيل مدينة إسنا في شهر يوليو المقبل.

وقال المهندس كمال عبد الكريم مدير مكتب مصايد مصر بالأقصر، أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وزيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضًا خدمة الصيادين.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر بالمتابعة والإشراف على أعمال إلقاء الذريعة التي تمت بفروع النيل بالأقصر، لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث تم إلقاء 240 ألفا من الذريعة المشار إليها في نطاق منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر، كما أعرب عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.

حضر الفعالية، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي، والمهندس كمال عبد الكريم مدير مكتب مصايد مصر بالأقصر.

إلقاء الأسماك في النيل (1)

إلقاء الأسماك في النيل (2)

إلقاء الأسماك في النيل (3)

إلقاء الأسماك في النيل (4)

إلقاء الأسماك في النيل (5)

إلقاء الأسماك في النيل (6)

إلقاء الأسماك في النيل (7)

إلقاء الأسماك في النيل (8)