ads
الأربعاء 31 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تعتزم إغلاق 4 قنصليات روسية على أراضيها

ألمانيا
ألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت ألمانيا عن تقدمها بطلب إلى روسيا لإغلاق أربع من أصل خمس قنصليات في ألمانيا كرد فعل بعد أن وضعت موسكو حدًا لعدد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة التي يمكن أن تعمل في روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، إن هذا الإجراء يهدف إلى خلق "تكافؤ من الموظفين والهياكل" بين البلدين، وذلك وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وكانت الحكومة الروسية ذكرت مؤخرًا إن الحد الأعلى من 350 من المسؤولين الحكوميين الألمان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الهيئات الثقافية والمدارس، يمكنهم البقاء في روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن هذا يعني أن ألمانيا سيتعين على ثلاث قنوات في روسيا بحلول نوفمبر.

وأضاف أنه سيتم السماح لروسيا بمواصلة تشغيل السفارة في برلين وقنصلية أخرى بعد نهاية العام.

الحكومة الروسية الخارجية الألمانية المسؤولين الحكوميين وزارة الخارجية الألمانية