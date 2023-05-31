ألمانيا تعتزم إغلاق 4 قنصليات روسية على أراضيها

أعلنت ألمانيا عن تقدمها بطلب إلى روسيا لإغلاق أربع من أصل خمس قنصليات في ألمانيا كرد فعل بعد أن وضعت موسكو حدًا لعدد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة التي يمكن أن تعمل في روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، إن هذا الإجراء يهدف إلى خلق "تكافؤ من الموظفين والهياكل" بين البلدين، وذلك وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وكانت الحكومة الروسية ذكرت مؤخرًا إن الحد الأعلى من 350 من المسؤولين الحكوميين الألمان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الهيئات الثقافية والمدارس، يمكنهم البقاء في روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن هذا يعني أن ألمانيا سيتعين على ثلاث قنوات في روسيا بحلول نوفمبر.

وأضاف أنه سيتم السماح لروسيا بمواصلة تشغيل السفارة في برلين وقنصلية أخرى بعد نهاية العام.