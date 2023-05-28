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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هدافو الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم.. تعرف على ترتيب صلاح

صلاح وهالاند
صلاح وهالاند
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أقيمت الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 38 لموسم 2022-2023، اليوم الأحد، حيث لعبت مباريات الجولة في نفس التوقيت في السادسة والنصف مساء.

وتصدر الدولي النرويجي إيرلينج هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 هدفا، وغاب الدولي المصري محمد صلاح عن المنافسة على لقب الهداف حيث حل في المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

وحل الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام في المركز الثاني برصيد 29 هدفا وجاء إيفان توني مهاجم برينتفورد في المركز الثالث 20 هدفا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 36 هدفا.

2 - هاري كين - توتنهام - 30 هدفا.

3 - إيفان توني - برينتفورد - 20 هدفا.

4 - محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا.

5 - كالوم ويلسون - نيوكاسل - 18 هدفا.

6 - ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - 17 هدفا.

7 - مارتن أوديجارد - أرسنال - 15 هدفا.

= جابريل مارتينيلي - أرسنال - 15 هدفا.

= - أولي واتكينز - أستون فيلا - 15 هدفا.

8 ميتروفيتش - فولهام - 14 هدفا.

= بوكايو ساكا - أرسنال- 14 هدفا.
 

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