كل ما تريد معرفته عن تعاطي المخدرات وتأثيرها على الإنسان

تعاطي المخدرات من الأزمات التي أصبح منتشرا بشكل واسع بين الأجيال المختلفة، ويصل في أغلب الأوقات إلى الإدمان، وهذا الأمر يدمر حياة الإنسان وصحته، فإدمان المخدرات، يسمى أيضًا اضطراب استخدام المواد، وهو مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه ويؤدي إلى العجز عن التحكم في استخدام العقار أو الدواء القانوني أو غير القانوني، كما تعتبر مواد مثل الكحول والماريجوانا والنيكوتين من المخدرات.

وعندما تكون مدمنًا، قد تستمر في تعاطي المخدرات على الرغم من الأذى التي تسببه، ومن انواع المخدرات:

-الماريجوانا (القنب):

هو نبات مخدر ومن أشهر وأكثر المخدرات المتداولة في العالم.

-الأفيون:

المادة التي تعتبر الجذر للعديد من المركبات المخدرة، مثل المورفين، والهيروين، والكودائين.

-الهيروين.

-الكيتامين.

-ال اس …

-حبوب الإكستاسي ( ام دي ام ايه).

-الكوكايين.

-الأميفتامين.

تاثير المخدرات على الإنسان:

حدوث اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين.

التعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة.

حدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة.

تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم



الاضطرابات التي تسببها المخدرات في وظائف المعدة:

تؤثر المخدرات بشكل كبير على الجهاز الهضمي، حيث تسبب اضطراب وتدهور حاد في وظائفه، ويعاني الشخص من سوء الهضم، وكذلك القيء والغثيان، أو آلام المعدة الشديدة التي تستمر لفترة طويلة من الوقت.

بمرور الوقت، يجد مدمن المخدرات نفسه أمام أنواع مختلفة من الهلاوس سواء السمعية أو البصرية أو الشمية، وقد يظن البعض أنه مصاب بالجنون



كيف تعالج المدمنين على المخدرات:

هناك 6 خطوات للعلاج من الإدمان يمكن من خلالها أن يعود المدمن لطبيعته ويتوقف عن تعاطي المخدرات نهائيًا:

مرحلة نزع السموم من الجسم وهي أولى الخطوات التي تستخدم في علاج المخدرات.

علاج الأعراض الانسحابية.

مرحلة التأهيل…

مرحلة الاستشارات النفس…

العلاج المجتمعي.

منع الانتكاس.

اعراض انسحاب المخدرات من الجسم:

زيادة الحساسية للألم.

التهيج.

عدم الاستقرار العاطفي.

القلق.

الاكتئاب.

الأرق.

التعرق.