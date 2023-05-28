تدريب أكثر من 15 ألف إداري لإرشاد ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

قدم مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج، دورات تدريبية وتأهيلية لأكثر من 15 ألف إداري ومرشد، ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1444هـ، في تقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب مدير عام المركز ياسر كردي - اليوم الأحد - أن استعدادات موسم الحج لهذا العام انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تم تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للإداريين والمرشدين، إضافة إلى تخصيص أماكن مهيئة ومجهزة لهم داخل المحطات الخارجية لاستقبال حافلات الحجيج وتقديم الخدمة لهم، والاستفادة من الأعمال المنفذة في الأعوام السابقة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتطوير أدائها، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».

وأشار إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وأنه يعمل في كل عام على دعم أعمال إرشاد الحافلات بوسائل تقنية متطورة من خلال الأجهزة الذكية الموزعة على المرشدين، والتي تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة لتسهيل رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول لمراكز استقبالها بمدخل مكة المكرمة وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن الوصول في الوقت الزمني المحدد.