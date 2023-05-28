حقيقة ارتفاع أسعار القهوة بعد زيادة الضرائب على البن

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل رسوم المغادرة التي تقدمت الحكومة بمشروع قانون لزيادتها وتم مناقشتها أمام مجلس النواب بحضور وزير المالية اليوم الأحد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رسوم المغادرة معمول بها منذ أكثر من 10 سنوات ولكن الجديد في الوقت الحالي زيادتها إلى الضعف.

ولفت رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن رسوم المغادرة كانت 50 جنيهًا، والمستهدف زيادتها إلى 100 جنيه، تطبق على المصريين والسياح الأجانب وتضاف على تذكرة الطيران.

وأكد أن معظم المحافظات مستثناة من هذه الرسوم خاصة تلك التي تشهد ضغطا سياحيا مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح والقاهرة والجيزة.

وأردف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن رسم المغادرة موجود في معظم دول العالم، كبند في تذكرة الطيران على أنه نوع من الضرائب، بل هناك تضيف رسم وصول.

وأشار إلى أن السينما التي تعرض أفلام أجنبية شهدت زيادة بنسبة 5% على تذكرة الدخول، لأنها تكلف الدولة أموال بالدولار إلى جانب عروض الأوبرا والباليه طبقت عليها نفس الزيادة، بينما السينما التي تعرض الأفلام العربية والمسارح لم تتعرض لزيادة في الضرائب

واختتم أن الضرائب التي اقترنت بالبن خلال الأيام الأخيرة، شملت البن الذي يدخل إلى البلاد محمص، لأن تحميصه في الخارج يكلف الدولة عملة صعبة، والزيادة مقدارها 10 % تضاف على الفاتورة الإلكترونية.

