زوران مانولوفيتش يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز المؤجلة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة بيراميدز، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمرو خليل - صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، السيد سالم، أحمد فهد.

خط الوسط: ناصر ناصر، اسلام عبدالنعيم، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد، محمود عبدالعزيز، فوزي الحناوي، خالد الغندور، محمد محمود، عمار حمدي، ميسي، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو، اوستن اموتو، عموري.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع برصيد ٤٠ نقطة، بينما بيراميذر في المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.