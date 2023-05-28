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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

ai BANK يفتتح فرعين جديدين بمدينة نصر والهرم

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افتتح بنك الاستثمار العربي  aiBANK أحدث فرعيه في مدينة نصر والهرم بحضور طارق قابيل  رئيس مجلس الإدارة ،  تامر سيف الدين - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد عبد الخبير - رئيس القطاع المالي بـ إي اف جي القابضة  وعضوا بمجلس إدارة البنك .
كما حضر الافتتاح  هشام عبد العال - نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم ،و عمرو جمالي – نائب الرئيس التنفيذى للأعمال و إيمان بدر  رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة و  شريف صادق - مدير عام قطاع الفروع و إيمان إسماعيل  رئيس قطاع أول الشئون الهندسية والادارية والمشتريات، ولفيف من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك.

أشار سيف الدين إلى أن الافتتاح يأتي في إطار خطة aiBANK التوسعية والانتشار الجغرافي وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للبنك وتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري وزيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

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