إقبال مكثف على القوافل التعليمية لطلاب الثانوية بالعريش

واصلت وزارة الشباب والرياضة، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ فعاليات القوافل التعليمية المجانية المراجعة النهائية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلة الثانوية بمحافظة شمال سيناء على مدار يومين، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، الذي تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، ووحدة "تصدوا معنا "، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمحافظات الحدودية والصعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحققت القوافل التعليمية بالمحافظة نجاحا وإقبالا كبيرا من الطلاب يصل إلى 2000 طالب وطالبة على مدار يومين، داخل قاعات المدارس، المخطط لها تنفيذ الفعاليات وجاء تنفيذ القوافل بمدينة العريش "داخل مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات.

وتهدف تلك القوافل إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب على أجواء الامتحانات من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمي الوزارة والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمي البرامج التعليمية.

ناشد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، جميع الطلبة والطالبات بالاستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية وما تفرزه من جو علمي أكاديمي راقي وبيئة تعليمية مناسبة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق نتائج متميزة بالإمتحانات وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.