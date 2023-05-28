الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة بالسلام

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة نشبت بينهم استخدموا فيها الأسلحة النارية والبيضاء والتراشق بالحجارة بسبب لهو الأطفال في مدينة السلام،وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (4أشخاص)، طرف ثان: (4 أشخاص) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم)، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – شومة- 2 سلاح أبيض "سنجة")، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى حول لهو الأطفال وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.