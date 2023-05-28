ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، مخرجاً قدمه من النافذة ، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه ( طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) وأن السيارة" ملك والدته".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.