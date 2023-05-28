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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع لرواد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

اجتماع لرواد المحافظات
اجتماع لرواد المحافظات الحدودية بمحافظة شمال سيناء
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عقد رواد المحافظات الحدودية بشمال سيناء  اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء والدكتور وليد فهمي رئيس رواد المحافظات الحدودية أحمد النوساني امين عام رواد شمال سيناء وعددًا من منسقي اللجان والمتطوعين وذلك لترتيب الفاعليات ومناقشة خطة عمل الكيان خلال الاشهر القادمة وذلك في اطار حرص علي الاهتمام بالتوعية الفكرية والثقافية ودعم الهوية الوطنية ووجود برامج رياضية تحفيزية لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة والاهتمام بها.

وقال حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ان المديرية بكافة امكانياتها في دعم كامل للشباب في ظل توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأهمية دعم الشباب واستثمار افكارهم بشكل ايجابي في خدمة الوطن ووضح ان الشباب والرياضة تقدم العديد من الأنشطة الهامة لخدمة المجتمع.

كما اكد الدكتور وليد فهمي علي اهمية التعاون من اجل خدمة الوطن والوصول لكافة القري الاكثر احتياجا والعمل علي تحقيق عمل حقيقي ملموس لخدمة جميع شباب محافظة شمال سيناء وتوجه بالشكر لقيادات الوزارة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمهم الكامل لتحقيق المبادرات التي تساهم في بناء الانسان.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المحافظات الحدودية شمال سيناء مديرية الشباب والرياضة