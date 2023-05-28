تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 629 شاحنة و82 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و287 شاحنة و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 342 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس والحرية 2 والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس، الحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و225 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1925 راكبا بموانيها .