أوكرانيا: قوات الدفاع الأوكرانية تصد 21 هجوما روسيا في أخر 24 ساعة

الأحد 28/مايو/2023 - 09:55 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن وحدات قوات الدفاع الأوكرانية صدت في أخر 24 ساعة 21 هجومًا شنته القوات الروسية على العديد من الأراضي الأوكرانية بينما تواصل تركيز جهودها الرئيسية على محاولات الاستيلاء على منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شن الروس ثلاث ضربات صاروخية، بما في ذلك ضربتان صاروخيتان من طراز S-300 ضد منطقة كراماتورسك و13 ضربة جوية. كما نفذوا قرابة 30 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان".

وحذرت الهيئة من أن احتمال قيام روسيا بشن ضربات صاروخية وجوية على أهداف في أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا..وأضافت:" أن سلاح الجو الأوكراني شن، خلال اليوم الماضي، أربع غارات على مناطق تركز فيها أفراد ومعدات روسية، بالإضافة إلى ثلاث ضربات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للجيش الروسي".