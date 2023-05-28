مكارثي: الكونجرس يصوت الأربعاء على مشروع قانون رفع سقف الدين

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.

وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".

وأضاف أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأميركي ونشره اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.



وفي وقت سابق من اليوم، تواصل المفاوضين الجمهوريين والبيت الأبيض إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين الأميركي وخفض إنفاق الميزانية في المشاورات لمنع التخلف عن سداد الديون.

اللافت أنه في يناير الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار.

وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين