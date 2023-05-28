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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«الدعم السريع» تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع
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أكدت قوات الدعم السريع في السودان التزامها باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الذي تم توقيعه بمدينة جدة السعودية يوم 20 مايو 2023.

وأعلنت قوات الدعم السريع في بيان لها إلى استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية – الأمريكية، من أجل مناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية.

 كما لفتت "القوات" إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد ألزم كلا الطرفين بإخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة 21:45 يوم الـ27 من مايو 2023 باستعداده للموافقة على تمديد الاتفاق.

واختتمت قوات الدعم السريع بيانها: "بناء على ما تقدم ستستمر قوات الدعم السريع في مراقبة الهدنة الحالية إلى نهايتها في الـ29 من مايو الحالي لاختبار مدى جدّية والتزام الطرف الأخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".

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