الثانوية العامة 2023| التعليم: جاري إتاحة فيديو حول التعامل مع «البابل شيت»

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنشر فيديو تعريفي لطلاب الثانوية العامة 2023، حول طريقة التعامل مع “البابل شيت”، خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الفيديو الخاص بالشرح سيتم إرساله أيضا للطلاب عبر “التابلت” المدرسي لتعريف الطلاب خطوات كتابة البيانات، وكذا المحاذير.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، 12 يونيو المقبل.

وجاءت أبرز التعليمات والتحذيرات لضمان حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة للطلاب، كالآتي:

التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

يكلف رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات.

تم التأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ۲۰۰۱.

التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

التأكيد على مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام.

اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.