ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة غرقًا بمصيف جمصة في الدقهلية

اهالى الغرقى على
اهالى الغرقى على شاطئ جمصه يتابعون عمليات البحث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى شقيقان ونجل عمهما مصرعهما غرقًا بمدينة جمصة محافظة الدقهلية وذلك بعد نزولهم للاستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها لإنتشال جثامينهم.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوجود غرقى بشاطئ المصيف.
انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم "احمد مصطفي اللبان"، 21 عامًا،  "عادل محمد رجب"، 15 عامًا، وشقيقه "محمد "، 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.
فيما تكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي.
جار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية امن الدقهلية قسم شرطة جمصة محافظة الدقهلية مصيف جمصة مركز الحامول