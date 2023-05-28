"أوسوريو" يبدأ التخطيط للموسم الجديد بدعم إدارة "القلعة البيضاء"

بدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التخطيط للموسم المقبل، بعد تجديد الثقة فيه من قبل مرتضى منصور، في جلسة عاجلة جمعتهما مساء الخميس الماضي، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور، خلال جلسته مع أوسوريو على استمراره مع الزمالك ونفى أخبار التفاوض على التعاقد مع موسيماني وحسام حسن، لخلافة المدرب الكولمبي في القلعة البيضاء.

وحدد «أوسوريو»، احتياجات الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأوضح مصدر أن المدير الفني أخطر اللجنة الفنية بحاجة الأبيض إلى التعاقد مع ثنائي في قلب الدفاع، بجانب التعاقد مع ظهر أيمن وآخر أيسر، بالإضافة إلى ضم لاعب وسط ملعب مدافع، وثنائي وسط مهاجم، بجانب ضم مهاجم قوي.

الكولومبى يُحدد 8 صفقات.. وسيف جعفر يوقع لـ«بيراميدز» وينتظر موقف الزمالك

على صعيد آخر، يقترب سيف فاروق جعفر، من السير على خطا زميله بالفريق يوسف أسامة نبيه، بعدما وقع على عقود انتقاله لبيراميدز، وينتظر اللاعب قرار الزمالك، حيث يضع سيف الرغبة الأولى في الوقت الحالي الاستمرار داخل صفوف الفارس الأبيض.

وتبحث إدارة الزمالك، في الوقت ذاته، إقناع يوسف أسامة نبيه، بالاستمرار ضمن صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل، ورد مقدم التعاقد الذي حصل عليه من نادي بيراميدز، على أن يتولى مجلس الزمالك تسوية الأمر مع بيراميدز.

سيف فاروق جعفر

واستقر محمد عواد، على الرحيل عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية، ورفضه تخفيض راتبه الكبير والذي يصل إلى ١٨ مليون جنيه.

ولعب صاحب الـ٣٢ عامًا، مع الزمالك هذا الموسم ٢٣ مباراة في مختلف البطولات، تلقت شباكه خلالها ١٨ هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في ١٢ مباراة، وتلقى «عواد» أكثر من عرض بالدوري المصري، وآخر من أحد الأندية السعودية، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأصبح الزمالك، مُهددًا رسميًا، بخسارة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي، والابتعاد عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، في ظل تعثرات الفريق المتتالية تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد ٤٧ نقطة، بعد الفوز في ١٣ مباراة والتعادل في ٨ آخرين وتلقي ٧ هزائم، ويتبقى للفريق ٦ مباريات في البطولة.

ويبتعد الزمالك بفارق ٨ نقاط، عن بيراميدز صاحب الوصافة، برصيد ٥٥ نقطة ويتبقى للفريق ٧ مباريات، فيما يأتي فيوتشر ثالثًا برصيد ٥٤ نقطة، ويتبقى له ٦ مواجهات.

ويقترب ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبدالغني، من العودة لقائمة الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة، بعدما انتظم الرباعي في التدريبات الجماعية بداية من الأربعاء الماضي.

وشارك الرباعي في المران الجماعي للفريق بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.