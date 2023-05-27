انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى طلخا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جثمان شاب تخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلي كوبري طلخا بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، اخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصوره من ادارة شرطة النجدة بإقدم شاب علي انهاء حياته بالقفز من اعلي كوبري طلخا.



انتقلت قوات الانقاذ النهري وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب في العقد الثاني من عمره ومقيم بمركز منية النصر.



جرى انتشال جثمان الشاب وتبين انه يدعي"حامد.ع.ا"، 33 عامًا مقيم مركز منية النصر.

جرى انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفي الدولي بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.



كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.