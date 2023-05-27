رئيس جامعة العريش يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

شهدت جامعة العريش انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م بكليات الجامعة، فى ضوء توجيهات الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، ومتابعة الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعات عمداء الكليات .

صرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن الجامعة وفرت كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب ، مؤكدا نجاح تطبيق الاختبارات الالكترونية لمعظم كليات الجامعة، حيث أدى اليوم طلاب كليات التربية و التربية الرياضية والعلوم و الاداب و كلية الاستزارع المائي والمصايد البحرية و كلية الطب البيطري الامتحانات بنظام الاختبارات الإلكترونية.

وتفقد رئيس الجامعة سير الامتحانات، ومر على اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، وأشاد الطلاب بالاختبارات الإلكترونية ووصفوها بأنها تحقق الشفافية بنسبة 100%.

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، موجها الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.