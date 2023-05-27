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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. شعراء الإسكندرية في ضيافة بيت الشعر العربي

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يستضيف قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا لفريق "أكورديونيللا" للموسيقى، في الثامنة مساء غد الأحد، ٢٨ مايو الجاري، بمقر القصر.

يقدم الفريق مجموعة متميزة من الألحان الشرقية والغربية المتميزة بقيادة المؤلف الموسيقى وعازف الأكورديون رفيق جمال، بمشاركة  الفنانين أحمد عادل على "الدرامز"، ودانيال جوزيف على "الجيتار".

تأسس الفريق عام 2021 وشارك فى عدد من الحفلات بقصر البارون إمبان، ودار الاوبرا وغيرها. 
وفي السابعة مساء نفس اليوم، يستضيف بيت الشعر العربي، ملتقى "شعراء من الإسكندرية"، بمقر البيت.

يشارك في الملتقى كل من: الناقد الدكتور محمود الضبع، والإعلامية إيمان الشامية، ومحمد خميس، ويونس أبو سبع، وعمر هلال، ومحمود جمعة، ورشا زقيزق، وإبراهيم ملكوت، ومروة نبيل، وطارق محمود، ومحمد عبدالرحيم، ويحيى خليفة، وعبد المنعم شريف.

قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية فريق أكورديونيللا للموسيقى رفيق جمال بيت الشعر العربي ملتقى شعراء من الإسكندرية