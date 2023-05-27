طالب يطعن زميلة داخل الحرم الجامعي في المنصورة

طعن طالب بكلية الهندسة أخر داخل الحرم الجامعي بجامعة المنصورة ، اليوم السبت، بثلاث طعنات متفرقة بمطواة وذلك بعد نشوب مشاداة كلامية مع زميله فيما حاول المتهم الفرار وتمكن الأمن الإداري من ضبطه ونقل الطالب لمستشفى الطلبة الجامعي لإسعافه.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصوره من إدارة الأمن الإداري لجامعة المنصورة بإصابة طالب ب3 طعنات.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة و سيارة الإسعاف وتبين إصابة طالب ب3 طعنات نافذة ويدعى "محمود م. م. ا." مقيم بقرية نشا التابعة لمركز نبروه ، طالب بكلية آداب ، على يد طالب بكلية الهندسة امام مبني كلية الهندسة داخل الحرم الجامعى وذلك بعد مشاداة كلامية بينهم.



جرى نقل المصاب لمستشفى الطلبة الجامعي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.