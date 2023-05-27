المتهم بقتل زميلة فى مجال جمع المخلفات يمثل جريمته بالمرج

اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم، جامع قمامة المتهم بقتل اخر فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول مقلب القمامة بـ منطقة المرج الي مسرح الجريمة لتمثيلها واجراء المعاينة التصويرية.

وكان قسم شرطة المرج تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول جامع قمامة مصابا بعدة طعنات نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفي وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “عبدالله.م ”، في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنات متفرقة بالجسم من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن جامع قمامة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقام على أثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.