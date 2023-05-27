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السبت 27 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور في دورته الـ90.. ولأول مرة يقام بالمتحف الزراعي

معرض الزهور بالمتحف
معرض الزهور بالمتحف الزراعي
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افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ويرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء اليوم السبت ، مهرجان الزهور في دورته ال90 بحديقة المتحف الزراعي بالدقى،ويستمر المعرض لمدة شهر ويشارك فيه أكثر من 200عارض، وذلك من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأقدم والأكبر في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعه بشكل سنوي وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا متميزا يجمع شتي الزهور ونباتات الزينه ومشاتل من دول عدة بجميع أنواعها ، حيث يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
 

جدير بالذكر أن فكرة انشاء معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت اشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 عاما، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمى عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.
 

ويأتي لأول مرة بثوبه الجديد هذا العام بالمتحف الزراعي والحضور المكثف من المواطنين ولكل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.

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