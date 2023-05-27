إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب من ضبط ٤ محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة المتنوعة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى وكانت فى الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط قطعة من الحشيش المخدر بوزن ٢٥ جرام مخبأة داخل جيب بنطلون في حقيبة راكب مصري قادم من إيطاليا على رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما ، تم الضبط بواسطة كل من دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك و أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الأولى برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن ، اشتبه محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء فتحي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب ، قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة بتكليف أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢ علبة بهما ١٨٠ كبسولة لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات .

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من المغرب على رحلة الخطوط المغربية القادمة من كازابلانكا اشتبه محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، قام احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة بتكليف أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، قام أسامة دياب مدير الجمرك بتكليف نفس المأمور بتفتيش الراكب ذاتيا فتم ضبط ٢ قطعة من مخدر الحشيش بوزن ٥٤ جرام أسفل الملابس الداخلية للراكب في مكان حساس.

أما المحاولة الرابعة فكانت فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد حسن الحكش مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس ، اشتبه اسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب ، قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧٥ شريط بإجمالي ١٠٥٠ كبسولة من عقار لاريكا بريجابالين المدرج بجداول المخدرات .

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٤ محاضر ضبط جمركي أرقام ٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الركاب الاربعة للنيابة المختصة .



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.