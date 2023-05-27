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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يدرس استبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب أمام غينيا

رمضان صبحي
رمضان صبحي
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اقترب رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الغياب، عن قائمة المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار العام المقبل.
وجاء التفكير في استبعاد صبحي من قائمة المنتخب أمام غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات والمقرر لها يوم 14 يونيو، بسبب الإصابة. 
ويعاني رمضان صبحي من الإصابة في العضلة الضامة؛ مما يجعله بشكل كبير خارج حسابات روي فيتوريا قبل إعلان القائمة خلال الأيام المقبلة، بسبب رغبة البرتغالي فى ضم اللاعبين الأجهز فنيًا وبدنيًا قبل المعسكر.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.
وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.
ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

رمضان صبحي المنتخب فيتوريا