مسئولة أممية: الدول المضيفة للاجئين السودانيين بحاجة إلى دعم دولي سريع

أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كاثرين ماهوني، أن أكثر من 90% من نحو مليون سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة وهم من النساء والأطفال، مشددة على ضرورة إمداد الدول المضيفة للاجئين بالدعم الدولي السريع.

وقالت كاثرين ماهوني - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية - إن احتياجات اللاجئين من النساء والأطفال كبيرة، موضحة أن الدول المضيفة للاجئين تحتاج إلى دعم دولي سريع.

وأضافت أن اللاجئين من النساء والأطفال هربوا إلى الدول المجاورة خوفا من العنف، مشيرة إلى أنهم لجأوا إلى دول بحاجة إلى الدعم مثل تشاد وجنوب السودان.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن هناك مئات الآلاف وصلوا إلى بر الآمان واستطاعوا الهروب عبر الحدود والحصول على الحماية الدولية، لكنهم بحاجة إلى الدعم لأنهم لجأوا إلى دول ذات دخل متوسط تحتاج دعم هائل لتوفير الحماية والحاجات الإنسانية للاجئين.