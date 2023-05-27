طقس اليوم.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال محافظة البحر الاحمر والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 والصغري 21 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة.