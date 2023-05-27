الدكتور أيمن زهري لـ«صالون التنسيقية»: يجب التعامل مع المشكلة السكانية بشكل سريع

قال الدكتور أيمن زهري، الخبير فى القضايا السكانية، إن المدن الجديدة تستوعب 50 مليون مواطن، مشيرًا إلى ضرورة التوسع الجغرافي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع).

وأضاف زهري، أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لانها تؤثر على نمو الدولة والتنمية، مضيفًا أن الأعباء كبيرة لأن نصف عدد السكان أقل من ٢٥ عامًا وذلك يعني أن كل عام يوجد مليون عقد زواج جديد.

وأشار الخبير فى القضايا السكانية، إلى ضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.

أدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، صفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، د. أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، د. طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.