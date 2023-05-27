اليوم.. «بيت المعمار» يستضيف الروائية ريم بسيوني في صالون «اللي بني مصر»

يستضيف بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الروائية الدكتورة ريم بسيونى، ولقاء جديد من صالون "اللى بنى مصر"، في السادسة مساء اليوم السبت، والذي يدور حول عمارة وعمران الدولة الفاطمية، وتدير الصالون الدكتورة هبه صفى الدين.

وفي السادسة مساء نفس اليوم، ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، معرضًا فنيًا بعنوان "حكاوى زمان"، بمقر المركز.

يضم المعرض أعمال تمثل الفن المصرى القديم والإسلامى، والهوية والتراث المصري الشعبي، بمشاركة 23 فنان في مجالات: التصوير، والخزف، والجرافيك، وفن الزجاج.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور الحوار الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.