ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة مصطفى شوبير ‏

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏

الأهلى أحمد أبو عبلة شوبير مصطفى شوبير الجيش